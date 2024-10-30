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رئيس الوزراء: استيراد البيض حل سريع لإحداث توازن في الأسعار ولكنه غير مستدام - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: استيراد البيض حل سريع لإحداث توازن في الأسعار ولكنه غير مستدام - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: استيراد البيض حل سريع لإحداث توازن في الأسعار ولكنه غير مستدام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن فتح باب استيراد البيض كان لإيجاد حل فوري وسريع لإحداث توازن في السعر، ولكن هذا ليس حلًا مستدامًا، مضيفًا: «ندعم هذه الصناعة بالعديد من الإجراءات ولكن المشكلة في الحلقات الوسيطة».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بحضور وزيري المالية والسياحة والآثار.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد مدبولي، أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية في التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع مدبولي، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصري، أكدت فيه زيادة النمو الاقتصادي المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب في فلسطين وغزة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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