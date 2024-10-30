رئيس الوزراء يكشف الحل المستدام لأزمة ارتفاع أسعار البيض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع أسعار البيض وقرار الحكومة باستيراد البيض التركي لعودة الاستقرار للسوق.

وأوضح رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل: تم فتح الباب أمام استيراد البيض وهو حل على المدى الفوري، ولكننا ندعم صناعة الدواجن، والتحدى في الحلقات الوسيطة أي سعر المنتج بالمزرعة وارتفاع السعر عند وصوله للمستهلك.

وأكد: استيراد البيض ليس هو الحل المستدام ، ولكن الحل المستدام يتضمن تدخل جهات الدولة لكسر الحلقات الوسيطة لمنع ارتفاع أسعار البيض، وضمان إتاحة المنتج بهامش ربح معقول وليس مرتفع.

وتابع: كلفت وزراء الزراعة والتموين والتنمية المحلية لوضع تصور تنفيذي لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض المحلي لتشجيع الصناعة وعدم ارتفاع السلعة.



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