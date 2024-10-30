رد قوي من مدبولي على هدم مقابر الإمام الشافعي ومستولدة محمد علي باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة هدم قبة مستولدة محمد على باشا، وأزمة منطقة مقابر الإمام الشافعي.

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: سنحافظ على الآثار المسجلة أو المباني التراثية ذات القيمة، وهذا ما نؤكد عليه وهذا التوجيه، ما حدث بالتأكيد حدث مشكلة وتم التكليف الفوري لكل الوزارات المعنية بالإيقاف الفوري للهدم واحترام المباني ذات القيمة، ولا يتم المساس بأي مبنى ذي قيمة، والدولة أحرص ما يكون للحفاظ على آثارنا وتراثنا التي تعد جزءا من الهوية المصرية".

وتابع: "أي إجراء حدث بالتجاوز أو سوء الفهم نقف عليه ونعد بعدم تكراره خلال الفترة المقبلة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.