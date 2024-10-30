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رد قوي من مدبولي على هدم مقابر الإمام الشافعي ومستولدة محمد علي باشا - أخبار كلمتك

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رد قوي من مدبولي على هدم مقابر الإمام الشافعي ومستولدة محمد علي باشا - أخبار كلمتك

رد قوي من مدبولي على هدم مقابر الإمام الشافعي ومستولدة محمد علي باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أزمة هدم قبة مستولدة محمد على باشا، وأزمة منطقة مقابر الإمام الشافعي.

 

وقال “مدبولي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: سنحافظ على الآثار المسجلة أو المباني التراثية ذات القيمة، وهذا ما نؤكد عليه وهذا التوجيه، ما حدث بالتأكيد حدث مشكلة وتم التكليف الفوري لكل الوزارات المعنية بالإيقاف الفوري للهدم واحترام المباني ذات القيمة، ولا يتم المساس بأي مبنى ذي قيمة، والدولة أحرص ما يكون للحفاظ على آثارنا وتراثنا التي تعد جزءا من الهوية المصرية".

وتابع: "أي إجراء حدث بالتجاوز أو سوء الفهم نقف عليه ونعد بعدم تكراره خلال الفترة المقبلة".

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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