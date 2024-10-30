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وزير السياحة: غسلنا أسود كوبري قصر النيل بصابون متعادل والصيانة صحيحة - أخبار كلمتك

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وزير السياحة: غسلنا أسود كوبري قصر النيل بصابون متعادل والصيانة صحيحة - أخبار كلمتك

وزير السياحة: غسلنا أسود كوبري قصر النيل بصابون متعادل والصيانة صحيحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:11 مساءً - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن أعمال صيانة أسود كوبري قصر النيل تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع محافظة القاهرة في إطار عملية تنظيف كبرى للاَثار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل: "الأسود على كوبري قصر النيل عملت ضجة، والموضوع ببساطة إن محافظة القاهرة بدأت عمل حملة كبيرة لتنظيف التماثيل بالمحافظة واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لخبرته في هذا الشأن، والمجلس الأعلى للاَثار خطط واللي تم مع الأسود تنظيف بطريقة معينة وتم غسله بصابون متعادل وتم وضع نوع من أنواع العازل اللي عليه وهو بيلمع شوية ولكن مع الظروف المناخية يعود لأصله، الموضوع مدروس وعملنا صيانة".

وتابع:"الطريقة اللي استخدمت في الصيانة طريقة عملية صحيحة بدليل إن مفيش أي صدأ على الصيانة السابقة، ومن يريد الإصلاح يكون من خلال القنوات الصحيحة بعيدا عن البلبلة، والدولة ملتزمة بالحفاظ على الاثار والتراث".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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