مدبولي يكشف تطورات ملف صندوق النقد ومصير حزمة الحماية الاجتماعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:06 مساءً - كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، آخر تطورات ملف صندوق النقد الدولي، ومصير تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل مع وزيري المالية والسياحة والاثار:"نتحمل شهريا 10 مليارات جنيه بعد زيادة اسعار السولار والبنزين ومطلوب من وزارة المالية تدبير هذه الأرقام".

وأضاف: "من الوارد أن نقوم بإطالة أمد الإجراءات الخاصة ببرنامج صندوق النقد الدولي، وضعا في الاعتبار معدل التضخم، ونؤكد أننا ندرس حزمة الحماية الاجتماعية بعد آخر زيادة تم تفعيها في المرتبات والمعاشات.

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