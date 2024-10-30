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«مدبولي»: الدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية - أخبار كلمتك

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«مدبولي»: الدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية - أخبار كلمتك

«مدبولي»: الدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:03 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة البترول والدولة تتحمل شهريا 10 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بحضور وزيري المالية والسياحة والآثار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك مناقشات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وهذا لا يعنى الحصول على مزيد من الأموال، ولكن إطالة أمد بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكد مدبولي، أن كافة الزعماء المشاركين في النسخة الثامنة من مُؤتمر «مُبادرة مستقبل الاستثمار» التي عقدت في الرياض جميعهم ثمنوا وأشادوا وقدروا موقف الدولة المصرية في التعامل مع الصدمات والمرحلة الصعبة.

وتابع مدبولي، أن وكالة الأنباء العالمية رويترز أصدرت تقرير عن الاقتصاد المصري، أكدت فيه زيادة النمو الاقتصادي المصري، وتوقعت أن يكون التضخم في حدود الـ20.4%.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هناك نوع من التصعيد والتوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران، متابعًا: «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى فلسطين وغزة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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