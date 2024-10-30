وزير المالية: تخفيف الأعباء الضريبية على أي مشروع تقل قيمته عن 15 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - قال وزير المالية أحمد كوجك، إنه سيتم تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع وزيري المالية والسياحة والاَثار: “أوجدنا حلول منطقية لكل المنازعات الضريبية. أي تقديرات جزافية لم يتم حسمها أوجدنا لها قيمة مالية محددة وبعدها يحصل الممول على مخالصة لكل أنواع الضرائب، بدون غرامات أو أعباء إضافية”.

وتابع: أي غرامات ضريبية خاصة بالتأخر عن السداد لن تتجاوز اصل الضريبة، ونقدم تسهيلات للمولين كافة لإغلاق ملقات التقديرات الجزافية.

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