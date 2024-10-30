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رئيس الوزراء: اطمئن المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.. ولا يوجد لدينا أي نقص - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: اطمئن المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.. ولا يوجد لدينا أي نقص - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: اطمئن المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.. ولا يوجد لدينا أي نقص - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:46 مساءً - تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لقائه مع عدد من القامات الفكرية، مؤكدا حرص الحكومة على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار والمقترحات، وسيتم عقد المزيد من اللقاءات.

وتابع رئيس الوزراء: «اطمئن كل المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع ولا يوجد لدينا أي نقص».

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: إن هناك نوعا من التصعيد والتوتر الإقليمي بين الاحتلال الإسرائيل وإيران، مؤكدًا أن «الدولة تبذل جهد كبير لمحاولات إيقاف الحرب فى لبنان وفلسطين».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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