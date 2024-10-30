مدبولي: نتواصل مع 5 شركات كبرى لتوطين صناعة السيارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:37 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي التطورات في المنطقة تستدعي الاجتماع بالمفكرين للاستماع لرؤياهم، وحريصون على الاستماع لكل الرؤى المختلفة من اصحاب الخبرة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الأسبوعي الذي عقد منذ قليل، إلي أن يتم التواصل والتنسيق مع 4 و5 شركات كبرى في مجال إنتاج السيارات الكهربائية لتوطين الصناعة في مصر وتغطية السوق المحلي وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

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