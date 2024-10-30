مدبولي: عبرنا أزمة الأدوية ولدينا احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن “الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية اَمن ولدينا كم كبير من السلع ولا يوجد أي نقص، وعبرنا أزمة الأدوية وكل المستحضرات الدوائية الإستراتيجية متوفرة”.

ولفت رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد منذ قليل مع وزيري المالية والسياحة والاثار، إلي أن هناك نظام مراقبة لمنع أي تلاعب أو احتكار في قطاع الأدوية.

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