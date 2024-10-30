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«التعليم» توجه بتسكين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب - أخبار كلمتك

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«التعليم» توجه بتسكين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب - أخبار كلمتك

«التعليم» توجه بتسكين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 04:29 مساءً - مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب.. وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية بكافة المحافظات، بشأن تسكين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب.

الهدف من مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب

وأوضحت وزارة التعليم، أن الهدف من مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب، إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري عن طريق تطوير مهارات القيادة والإدارة عند مديري المدارس، وتعزيز دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، والتي تحظى باهتمام القيادة السياسية.

تعيين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة

تعيين الناجحين في الدفعة الأولي للمبادرة الرئاسية

وأشارت الوزارة، إلى أنه في ضوء ما نتج عنه اللقاء التعريفي مع مديري المدارس، بالدفعة الأولى من المبادرة، يجرى الالتزام بالتالي:

- عدم تسكين بعضهم في المدارس كمديرين.

- عدم تعرضهم للعديد من المشكلات.

- تقديم الدعم الفني والإداري تيسيرا لعملهم.

إجراءات تعيين الناجحين في المبادرة

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ اللازم نحو ما يلي:

- تسكين مدير مدرسة في إحدى المدارس التي تقع في نطاق الإدارة التعليمية التي يعمل بها.

- عقد اجتماع دوري شهريا مع مديري المدارس الذين جرى تكليفهم من خلال هذه المبادرة، للوقوف على مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التي تواجههم.

- تقديم الدعم اللازم لهم لضمان نجاحهم في مهامهم وتحقيق أهداف المبادرة.

تعيين الناجحين في مبادرة 1000 مدير مدرسة

- مراعاة النقاط التالية خلال الاجتماعات:

- تخصيص وقت كاف لسماع مديري المدارس وعرض مشكلاتهم والمعوقات والتحديات التي تواجههم في عملهم.

- التعاون مع مديري المدارس، لبحث حلول مناسبة للمشكلات التي يواجهونها.

- تقديم الدعم اللازم لمديري المدارس، والدعم الفني والإداري.

- متابعة التقدم المحرز على صعيد حل المشكلات وتحقيق أهداف المبادرة.

تعيين الناجين مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من مديري المدارس الذي تم تعيينهم من خلال مبادرة 1000 مدير مدرسة من الشباب، فهم نواة التغيير المنشود في منظومة التعليم المصري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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