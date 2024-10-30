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وزير التموين: فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

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وزير التموين: فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

وزير التموين: فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كلًا من فتحي الجغبير رئيس غرفة الصناعة الأردنية، ونائل الحسامي رئيس غرفة التجارة الأردنية، وذلك بحضور السفير  هاني ديمتري  القائم بأعمال السفير المصري بالأردن. 

 وركز وزير التموين خلال اللقاءات على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أن تكثيف سبل التعاون التجاري المشترك، يعد فرصة واعدة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكد وزير التموين خلال اللقاء إمكانيات التعاون المشترك، وبناء الشراكات، مشيرا إلى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مصر، خاصة وأن هناك فرص استثمارية واعدة بمصر في قطاع التجارة الداخلية والصناعات الغذائية والصوامع والتخزين.

جدير بالذكر أن فعاليات المنتدى الإقليمي حول "تسريع تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية " يقام بالمملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة عمان يومي 30-31 اكتوبر 2024

 ويأتي تنظيم المنتدى من جانب مجلس الأمن الغذائي لدى وزارة الزراعة الأردنية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الإسكوا) بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، ويهدف المنتدى إلى مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تحول النظُم الغذائية في المنطقة العربية من خلال الحوكمة الرشيدة ووسائل التنفيذ الفعالة وتعزيز التعاون الإقليمي، ويشارك به لفيف من السادة الوزراء من مختلف الدول العربية وكبار المسئولين في المؤسسات المعنية اضافةً إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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