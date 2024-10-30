وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة الإسكندرية ليوم المدن العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:57 مساءً - أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة مدينة الإسكندرية غدًا الخميس ليوم المدن العالمى بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات "وبالشراكة مع مع وزارات الإسكان والتخطيط والشباب والرياضة والبيئة، والذي يعقد تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية"، وذلك في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة وذلك خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر القادم.

وقالت وزيرة التنمية المحلية ان استضافة مدينة الإسكندرية كمدينة مصرية لهذا الحدث الهام للمرة الثانية عقب استضافة مدينة الأقصر ليوم المدن العالمى في عام 2021 يبرهن على الدور المحوري والريادي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على المستوي الإقليمي والدولي في العديد من المجالات والملفات المهمة وبصفة خاصة دعم قضايا التحضر ومواجهة التحديات على مستوى المدن وتعزيز مرونتها.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن" يوم المدن العالمى " سيعقد في مقر مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وبمشاركة 1500 من الخبراء والشباب وقادة الفكر وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص ووفود من 30 دولة ووزير الدولة القبرصية لشئون النقل البحري، مضيفة أن الجلسة الأولى ستكون تحت عنوان " المناخ والشباب " وتتضمن كلمة رئيسية للدكتور مصطفى مدبولى وكلمات لكل من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية بالصين ورسالة فيديو من فيليى بولييه الأمين العام المساعد لشئون الشباب بالأمم المتحدة وكلمة لوكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لموئل الأمم المتحدة ورئاسة من الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن جدول الأعمال للمنتدى يتضمن عقد جلسة وزارية رفيعة المستوى تحت عنوان " صانعو التغيير من الشباب: وجهات نظر مختلفة " وذلك بحضور عدد من الوزراء بالحكومة المصرية ومحافظ الإسكندرية، مشيرة إلى أنه سيعقب ذلك جلسة نقاش للشباب حول المناخ والمدن الشباب على الخطوط الأمامية: قيادة التغير المناخى بالمدن " بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من مصر وعدد من دول العالم، يعقبها حلقة نقاشية " الحوار بين القطاعين العام والخاص " الاستثمارات المستدامة من أجل المرونة المناخية " بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والبنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص وجمعية رجال الأعمال.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن استضافة مدينة الإسكندرية لهذا الحدث الدولى المهم له دلالة مهمة حول التقدير الدولى للتجربة المصرية الفريدة في قضية المناخ وقدرة الحكومة على حشد جهود المجتمع المدني ولاسيما الشباب والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ أجندتها الوطنية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة في المناطق الساحلية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود محافظة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارت الإسكان والبيئة والشباب والرياضة في التنسيق والتعاون للخروج بيوم المدن العالمى على أفضل صورة خاصة قبل أيام قليلة من استضافة مدينة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي.

وأشارت منال عوض إلى أن اختيار مدينة الإسكندرية لاستضافة المؤتمر باعتبارها نموذجًا ملهمًا في قيادة العمل المناخي لكثير من المدن على المستويين المحلي والعالمي في مواجهة التحديات المناخية من خلال تكامل الجهود بين جميع الفاعلين في عملية التنمية (الحكومة – القطاع الخاص – المجتمع المدني- المواطنين).

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