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فئات لها الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

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فئات لها الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

فئات لها الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تعرف عليها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:54 مساءً - شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. مع اقتراب موعد فتح باب التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يبحث العديد من المواطنين عن الفئات التي لها الأولوية في الحصول على الوحدات المطروحة.

فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي ومتوسطي الدخل في المحافظات، بداية من شهر نوفمبر المقبل.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

فتح باب الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

أوضحت وزارة الإسكان، أنه ستيم فتح باب التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 لذوي الهمم من يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر المقبل، ولمدة أسبوع، ويتم فتح التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 للمواطنين من يوم الإثنين 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر 2024،

الأولوية في الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتكون الأولوية في الحصول على شقة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي 2024، للمتزوجين في المقام الأول، ومن ثم المطلق والأرمل الذي يعول، وفي النهاية الأعزب.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

صورة شهادات ميلاد الأبناء.

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من إيصال سداد كراسة الشروط.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- صورة من إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد لحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون شخصًا طبيعيًا، وليس مؤسسة أو شركة.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

- يُحظر على الأسرة الواحدة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية.

- عدم الحصول على وحدة سكنية مسبقًا في أي مشروع إسكان اجتماعي.

- لا يحق للمتقدم أو أسرته الحصول على تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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