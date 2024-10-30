50جنيها في الحصة.. وزير التعليم يوجه بعدة إجراءات لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للمعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:37 مساءً - تحسين الأحوال الوظيفية والمادية للمعلمين.. أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين الأحوال الوظيفية والمادية للمعلمين.

صرف 50 جنيه للمعلمين مقابل الحصة الواحدة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه يتم صرف 50 جنيها مقابل الحصة الواحدة فوق النصاب القانوني للمعلمين، ويحصل المعلم على نسبة 80% من رسوم اشتراك الطلاب بمجموعات التقوية والدعم المدرسي، فضلًا عن تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين.

سد عجز المعلمين في المدارس

وفي وقت سابق، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نجحت في سد عجز المدرسين بنسبة 90% في معظم المدارس على مستوى الجمهورية، مشير إلى أن هناك عجز في المدرسين بنحو 650 ألف معلم عجز.

انطلاق الدراسة بالعام الجديد 2024

وبدأت الدراسة بالعام الدراسي الحالي 2024-2025 لطلاب كافة المدارس من يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الماضي، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي حتى منتصف شهر يناير المقبل 2025.

خريطة العام الدراسي الجديد 2024

- يوم السبت الموافق 21 سبتمبر بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب.

- تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير المقبل.

- يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- بداية إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 25 يناير 2025.

- نهاية إجازة نصف العام يوم الخميس 6 فبراير 2024.

- تستمر إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025 لمدة أسبوعين.

- يوم السبت 8 فبراير 2025 بداية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2024 نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 بداية امتحانات الدبلومات الفنية.

- يوم السبت الموافق 14 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.