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جامعة الأزهر تعلن موعد انتهاء أزمة تعيينات أوائل الخريجين - أخبار كلمتك

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جامعة الأزهر تعلن موعد انتهاء أزمة تعيينات أوائل الخريجين - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تعلن موعد انتهاء أزمة تعيينات أوائل الخريجين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:21 مساءً - خريجي كليات جامعة الأزهر.. أثار عدد من أوائل خريجي كليات جامعة الأزهر الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تأخر تعيين عدد كبير من أوائل الدفعات الذين تخرجوا من بعد 2016 حتى الآن.

تعينات أوائل خريجين الأزهر

وأوضح عدد من أوائل الخريجين بجامعة الأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الجامعة اعتادت تعيين الأول والثاني على الدفعة في كل شعبة مع عدم تخطي الدفعات، ولكنهم فوجئوا منذ 2016 بعدم تعيين أحد دون أي أسباب معلنة

وأضاف الخريجون: أن الجامعة عينت الدفعات من 2002 وحتى 2010 الأول والثاني من كل قسم دون تخطي لأي دفعة، ثم عينت الدفعات من 2011 و2012 بنفس الآلية الأول والثاني من كل قسم ثم عينت دفعة 2013 بنفس الآلية، ثم عينت 2014 و2015 بذات الآلية، وجاء الدور على دفعة 2016 فأوقفت الجامعة التعينات والأخبار المتداولة حاليا توضح أن الجامعة تريد تخطي 7 دفعات وهم الدفعات من 2016 وحتى 2022 وتريد تعيين دفعة 2023 وما بعدها، وهذا يعد تعدي واضح على حقوق أوائل 7 دفعات في مختلف كليات جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر

الدرجات المالية لأوائل جامعة الأزهر

وصرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحث العلمي، أن الجامعة خلال الفترة الماضية كانت تستوفى بيانات الأول والثاني في كل شعبة على مستوى الكليات، ويجرى حاليا التفاوض مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين الأوائل.

دفعات 2014/2015

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحث العلم، أن هناك منظومة لإدارة ملف الأوائل والتعينات، ولا يوجد أي تخطي للدفعات وخلال الأيام المقبلة مع حلول شهر نوفمبر ستنشر الجامعة إعلانا لتعين الأوائل من دفعات 2014/2015 وبعد ذلك تتابع الدفعات في التعينات، بما يؤكد عدم صحة المتداول وإتمام التعينات وفقا للقواعد والقوانين المتبعة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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