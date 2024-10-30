وكيل تعليم الجيزة يستبعد مدير مدرسة الكداية الابتدائية في أطفيح لغيابه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - استبعاد مدير مدرسة الكداية الابتدائية.. أصدر سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، قرارًا باستبعاد مدير مدرسة الكداية الابتدائية الجديدة، صباح اليوم الأربعاء.

استبعاد مدير المدرسة وإحالته إلى الشؤون القانونية

وأضح وكيل الوزارة، أنه تم استبعاد مدير المدرسة وإحالته إلى الشئون القانونية، لسبب غيابه عن المدرسة وعدم تفويض أحد للقيام بمهامه بدلًا منه، ولعدم استقرار العملية التعليمية بالمدرسة وتدني مستوى النظافة.

تكريم مدير مدرسة الكداية الثانوية الصناعية

وفي سياق متصل، كرم سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، مدير مدرسة الكداية الثانوية الصناعية، نظرًا لنظافة المدرسة وتفعيل الإشراف على الطلاب وعلى سير العملية التعليمية، بشكل جيد.

وكيل الوزارة سير العملية التعليمية بإدارة أطفيح التعليمية

وجاء ذلك، خلال أول زيارة لــ سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، منذ توليه قيادة تعليم الجيزة، حيث تفقد سير العملية التعليمية بإدارة أطفيح التعليمية، في إطار الحرص على متابعة انضباط وانتظام العملية التعليمية.

متابعة مستوى الطلاب التعليمي

كما تابع، الفصول الدراسية ومستوى الطلاب في القراءة والكتابة ومدى اهتمام الطلاب بكراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية.

عدم وجود عجز في أعداد المعلمين

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، على الاطمئنان على الكثافة الطلابية وعدم وجود عجز في أعداد المعلمين، وتابع النظافة العامة بالمدارس وكذلك المعامل ودورات المياه والفناء.