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رئيس الوزراء: إرادة الشعب المصري هي الأساس لتجاوز الأزمات - أخبار كلمتك

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رئيس الوزراء: إرادة الشعب المصري هي الأساس لتجاوز الأزمات - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: إرادة الشعب المصري هي الأساس لتجاوز الأزمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:50 مساءً - اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: إن الأيام الماضية شهدت عددًا من الفعاليات والأحداث بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بينها احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بالمدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وساق رئيس الوزراء بعضًا من كلمات الرئيس للتدليل على أن إرادة الشعب هي السبيل لتجاوز أي محنة، حيث قال الرئيس: إن إرادة الشعب المصري وإصراره على النصر هو السبب في تحقيق الإنجاز، ونحن قادرون على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا بها في أكتوبر 1973.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل معا كحكومة وشعب على تجاوز أي أزمة تواجههنا.

وعُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

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رئيس الوزراء عن قمة "بريكس بلس": تعزز التعاون الدولي لمواجهة أزمات العالم اليوم

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركة رئيس الجمهورية في قمة "بريكس بلس"، مشيرا إلى تعبير سيادته خلال كلمته بالقمة عن الأزمات والتحديات المركبة التي يعيش العالم أجواءها خلال المرحلة الراهنة، وأن مصر تؤمن، في خضم هذا التشتت، بضرورة تكاتف الدول النامية، وتعزيز التعاون "جنوب – جنوب"، كأحد السبل المهمة لمواجهة تلك التحديات. 
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أنه يتعين وضع النتائج الاقتصادية للقمة نصب أعيننا كحكومة، والسعي لتعزيز التعاون مع دول التجمع، وتكثيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات، فضلًا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة، وفقًا لما أكد عليه الرئيس خلال أعمال القمة.

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اتصال مصري فرنسي لتهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط.. هل ينقذ المنطقة من شبح الحرب؟

واستمرارًا لتأكيد ثوابت الدولة تجاه ما يحدث من صراع في المنطقة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والذي تناولا خلاله ضرورة ضبط النفس ووقف دائرة الاستهدافات المتبادلة التي تضع منطقة الشرق الأوسط بأسرها على حافة خطر الحرب الإقليمية، التي تهدد مقدرات جميع شعوب المنطقة.

 

استمرار التنسيق المصري الجزائري.. اجتماع حكومي مشترك قريب لتعزيز التعاون الثنائي

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك حرصًا كبيرًا كذلك على التنسيق المشترك مع دول القارة الأفريقية ويدعم جهودها التنموية، لافتا إلى أن هذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية خلال لقائه بالرئيس الجزائري بالقاهرة، والذي أشار خلاله أيضا إلى أن اللجنة التاسعة المشتركة بين مصر والجزائر ستنعقد في القاهرة قريبًا، وهو ما يحملنا كحكومة مسئولية التنسيق والتعاون مع الجانب الجزائري في هذا الشأن، ولاسيما الوزارات والجهات المعنية.

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مدبولي يشارك نيابةً عن السيسي في مبادرة الاستثمار بالسعودية.. وتقدير دولي لجهود مصر

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته نيابةً عن رئيس الجمهورية في النسخة الثامنة من مُؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار"، بالمملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أنه لاقى تقديرًا واسعًا لجهود مصر في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، وأن هناك إدراكًا للتحديات التي تواجه الدولة المصرية اقتصاديًا بسبب الأزمات السياسية التي تشهدها المنطقة.

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بتوجيه من مدبولي.. الحكومة تُطلق حملة لشرح الحقائق عبر السوشيال ميديا

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى نقطة أخرى تتعلق بما يثار على منصات مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد وجه الوزراء وجميع المسئولين المعنيين بالرد على  ذلك، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكدًا أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة، وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشددًا على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الشائعات. 
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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