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إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس - أخبار كلمتك

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إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس - أخبار كلمتك

إدارة الوافدين بجامعة حلوان تعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:50 مساءً -  نظمت إدارة الوافدين بجامعة حلوان اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس منسقي الوافدين بالكليات، بناءً على توجيهات الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هيثم سويلم، المدير التنفيذي لشئون الطلاب الوافدين.

وجاء ذلك في إطار تعزيز جهود جامعة حلوان لدعم الطلاب الوافدين من مختلف الدول، وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن اهتمام الجامعة العميق بالطلاب الوافدين وحرصها على توفير بيئة تعليمية متكاملة تساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والشخصية، حيث تسعى الجامعة  إلى بناء جسور التواصل بين الثقافات، مما يعزز من تجربة الطلاب ويسهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للطلاب الوافدين لضمان حصولهم على تجربة أكاديمية ناجحة ومثمرة.

جامعة حلوان تسعى لتقديم تجربة أكاديمية ناجحة ومثمرة للطلاب الوافدين

 من جانبه، أوضح الدكتور عماد ابو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تقدم برامج وأنشطة متعددة لدعم الطلاب الوافدين، بدءًا من تقديم الإرشادات الأكاديمية وصولًا إلى تنظيم الفعاليات الثقافية التي تساعد الطلاب على الاندماج بسهولة في المجتمع الجامعي، وأكد قائلًا: "إننا نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد يواجهها الطلاب الوافدون، ونوفر لهم كل ما يلزم لضمان نجاحهم في دراستهم وتمتعهم بتجربة دراسية متميزة في مصر."

تجدر الإشارة إلى أن جامعة حلوان تعمل على تعزيز شراكتها الدولية بهدف توفير فرص تعليمية أفضل للطلاب، مما يساهم في تعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على مستوى المنطقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور أساسية تتعلق بشؤون الطلاب الوافدين وتطوير الخدمات المقدمة لهم. وقد تضمن المحور الأول شرح المهام والمسؤوليات المنوطة بمنسقي الكليات، حيث تم التأكيد على دورهم المحوري كحلقة وصل بين الطلاب وإدارات الكليات وإدارة الوافدين، مع ضرورة التواصل الدائم مع الطلاب الوافدين لمتابعة احتياجاتهم وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

كما تناول الاجتماع تطوير الخدمات المقدمة للطلاب من خلال وضع خطة شاملة للأنشطة الخاصة بالوافدين في كل كلية، وتفعيل الخط الساخن لإدارة الوافدين لاستقبال الشكاوى، إضافة إلى تنظيم اجتماعات دورية للمتابعة والتواصل وتحديث قاعدة بيانات الطلاب الوافدين.

وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية والمالية، تم شرح القواعد المالية المتعلقة بالطلاب الوافدين والإجابة على كافة استفسارات الإداريين، مع التأكيد على أهمية تيسير جميع الإجراءات الإدارية للطلاب وتقديم الدعم الكامل لهم في جميع المجالات. وقد تم التشديد على ضرورة الرجوع مباشرة إلى إدارة الوافدين في حال مواجهة أي مشكلات إدارية، وذلك لضمان حلها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وحضر الاجتماع الدكتور عادل المهدي، والدكتورة مونيكا موريس، نواب المدير، والأستاذ علي سلامة، المدير الإداري لإدارة الوافدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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