الملتقى التربوي: 900 معلم شاركوا في ورش عمل التقييم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:50 مساءً - كشف الخبير التربوي الدكتور المندوه الحسيني أن الملتقى التربوي السابع " التقييم التربوي.. تحديات وحلول إبداعية" المقرر انعقاده غدًا الخميس بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، قد استغرق الإعداد له والعمل على تنفيذ الحقائب التدريبية به طوال فترة الصيف الماضي التي سبقت بدء العام الدراسي الحالي.

الملتقى التربوي السابع

وأوضح رئيس الملتقى التربوي أنه تم خلال تلك الفترة تنفيذ أكثر من ٦٠ ورشة عمل، واستفاد من الحقائب التدريبية أكثر من 900 معلم ومعلمة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المهنية المستدامة للمعلمين ينفذها الملتقى على مدار دوراتها السابقة والحالية.



وأضاف الدكتور المندوه الحسيني أن الحقائب التدريبية للملتقى شارك في إعدادها خبراء من أساتذة التربية وعلماء التربية من كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، وعدد من أساتذة التربية بجامعة عين شمس، بجانب الاستعانة بخبرات تربوية من بعض الدول العربية، وخبراء التقييم بالمركز القومي للامتحانات.

ولفت إلى أن فعاليات الملتقى غدًا، ستشهد عرض نتائج تلك الجهود، وكيفية تطبيق استراتيجية شاملة لقياس أثر التدريب على المعلمين الذين تلقوا تلك التدريبات.

وأكد أن هناك استراتيجية عمل متكاملة نعمل عليها لتطوير أداء المعلمين بصفة مستمرة، والبحث عن حلول إبداعية لكافة التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.