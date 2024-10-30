«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل تركيب الخطوط الحديدية لمسار القطار الكهربائي السريع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:47 مساءً - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن تفاصيل أعمال تركيب السكة الحديد بمسار القطار الكهربائي السريع، الذي يعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، لافتة إلى أن أعمال التنفيذ تأتي في إطار حرص وزارة النقل على التوسع في وسائل الجر الكهربائي بما يعود بالنفع على عمليات التنمية المستدامة.

تفاصيل تركيب الخطوط الحديدية لمسار القطار الكهربائي السريع

أوضحت الهيئة في فيديو منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنه تم تركيب السكة من خلال تركيب الفلنكات الخرسانية المنتجة في مصر بإحدى الماكينات المتخصصة 4 فلنكات تُرص معا» ويتدخل العنصر البشري لإجراء بعض التعديلات على محازاة الفلنكات بما يضمن سلامة سير القطارات

وأشارت الهيئة، إلى أن هناك ماكينات متخصصة تسير على القضبان عقب تركيبه للتأكد من مدى دقة تنفيذه بما يحقق رحلة آمنة.

وأكدت أن جميع الأعمال تتم وفق المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن المشروع وفر آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

شبكة السكك الحديدية للقطار الكهربائي

ولفتت الهيئة إلى أن شبكة السكك الحديدية للقطار الكهربائي يتم تنفيذها على ثلاثة مسارات أو خطوط وجاءت كما يلي:

-الخط الأول: يبدأ من السخنة حتى مطروح مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والسادس من أكتوبر وبرج العرب والعلمين، الأمر الذي يحقق ربط مناطق الإنتاج والتصنيع بالموانئ البحرية وخدمة حركة السياحة.

-الخط الثاني من الشبكة يبدأ من منطقة الأهرامات بالجيزة وحتى منطقة أبو سمبل في أسوان مروراً بأهم المناطق السياحية في مصر.

-الخط الثالث من الشبكة يربط بين أهم مقصد سياحي على البحر الأحمر وهو الغردقة بأهم مقصد سياحي على ضفاف نهر النيل وهو مدينة الأقصر.