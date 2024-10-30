10 نوفمبر.. المستشفى الجوي التخصصي يستضيف خبيرا عالميا بجراحات العظام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:47 مساءً - يستضيف المستشفى الجوى التخصصي، الدكتور فالتر ماركوس استشارى جراحات العظام قدم وكاحل بمستشفى شون كلينك بمدينة ميونخ في ألمانيا، وذلك في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وتستقبل العيادات التحضيرية الراغبين فى العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء أسبوعيا وحتى 5 نوفمبر المقبل، على أن يكون يوم الثلاثاء من الساعة الثلاثة عصرا إلى الساعة الخامسة مساء، والأحد من الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء.

ويمكن الاستعلام من خلال استخدام رقم تليفون: 19448 - 01009210164 - 01140339148.