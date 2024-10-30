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وزير الخارجية: تربطنا علاقات أخوية ووثيقة مع النيجر - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: تربطنا علاقات أخوية ووثيقة مع النيجر - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: تربطنا علاقات أخوية ووثيقة مع النيجر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، «نعتز بعلاقاتنا الوثيقة بالنيجر الشقيقة وهي دولة صديقة لمصر، وتربطنا علاقات أخوية».

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانجاري، نقلته قناة إكسترا نيوز اليوم الأربعاء: «حريص أن يكون لدي تواصل شخصي مستمر مع بكاري وزير خارجية النيجر، وهناك روابط تاريخية وثقافية ودينية تربط بين بلدينا الشقيقين منذ مئات السنيين، ومصر حريصة كل الحرص مثل النيجر على مزيد من دعم وتطوير هذة العلاقات في مختلف المجالات، إن كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو في التدريب ونقل الخبرات».

وتابع: «نجدد خالص التعازي القلبية لشعب النيجر وحكومة النيجر الشقيقة في ضحايا الفيضانات الأخيرة، التي ضربت النيجر وأدت الى نزوح أكثر من مليون مواطن ومقتل المئاتن وآملين أن تخرج النيجر من هذة الأزمة، ونحن نجدد دعمنا الكامل للنيجر في مواجهة هذة الأزمة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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