وزير الخارجية: تربطنا علاقات أخوية ووثيقة مع النيجر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، «نعتز بعلاقاتنا الوثيقة بالنيجر الشقيقة وهي دولة صديقة لمصر، وتربطنا علاقات أخوية».

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع وزير خارجية النيجر بكاري ياو سانجاري، نقلته قناة إكسترا نيوز اليوم الأربعاء: «حريص أن يكون لدي تواصل شخصي مستمر مع بكاري وزير خارجية النيجر، وهناك روابط تاريخية وثقافية ودينية تربط بين بلدينا الشقيقين منذ مئات السنيين، ومصر حريصة كل الحرص مثل النيجر على مزيد من دعم وتطوير هذة العلاقات في مختلف المجالات، إن كانت المجالات السياسية أو الاقتصادية أو التجارية أو في التدريب ونقل الخبرات».

وتابع: «نجدد خالص التعازي القلبية لشعب النيجر وحكومة النيجر الشقيقة في ضحايا الفيضانات الأخيرة، التي ضربت النيجر وأدت الى نزوح أكثر من مليون مواطن ومقتل المئاتن وآملين أن تخرج النيجر من هذة الأزمة، ونحن نجدد دعمنا الكامل للنيجر في مواجهة هذة الأزمة».