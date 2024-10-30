المستشفى الجوى التخصصى تستضيف خبيرا عالميا فى جراحات العظام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:59 مساءً - تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور فالتر ماركوس ( ألمانى الجنسية ) استشارى جراحات العظام قدم وكاحل بمستشفى شون كلينك بمدينة ميونخ بألمانيا، فى الفترة من 10 وحتى 12 نوفمبر القادم.

وتستقبل العيادات التحضيرية الراغبين فى العرض على الخبير يومى ( الأحد والثلاثاء ) أسبوعيا وحتى 05/11/2024.

الثلاثاء من الساعة 3 مساءًا إلى الساعة 5 مساءًا.

الأحد من الساعة 7 مساءًا إلى الساعة 10 مساءًا.

الاستعلام على رقم تليفون: 19448 – 01009210164 – 01140339148.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية