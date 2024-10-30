مصر للطيران تتسلم التقرير النهائي لطائرة مختفية منذ 2016 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - أصدرت شركة مصر للطيران الناقل الوطني بيانا إعلاميا اليوم الاربعاء بشأن رحلتها MS 804 التي تعرضت لحادث يوم ١٩ مايو ٢٠١٦.

وأكدت شركة مصر للطيران - في بيان لها اليوم - أنه تم إستلام التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرى بشأن الرحلة رقم MS804، مشيرة إلى انه تمت مشاركته مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.

وذكر البيان" سوف تظل قلوبنا مع الأسر والأحباء الذين ما زالوا يتحملون مرارة الحزن العميق لهذه الخسارة ".

وكانت شركة مصر للطيران قد اعلنت في 19 مايو عام 2016 عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.