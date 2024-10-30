بداية التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - الطقس غدًا.. كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» حالة الطقس اليوم، حيث يسود أجواء خريفية مائلة للحرارة في فترات النهار، وأجواء باردة في فترات الليل في اغلب محافظات الجمهورية خاصة ساعات الليل متأخر أو فترات الصباح الباكر.

وتابعت بإن قيم درجات الحرارة، في المعدلات الطبيعية للتلك الفترة الحالية من السنة، لتتراوح العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية خلال فترة النهار.

الطقس اليوم

وأضافت بشأن حالة الطقس اليوم، بإن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية التي تسيطر على الأنحاء، خاصة في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم في مصر

وتوقعت منار غانم، بإن البلاد ستشهد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، وجود فرص لسقوط أمطار في بعض الأماكن من محافظتي «حلايب وشلاتين» على فترات متقطعة.

وأضافت بشأن حالة الطقس غدا الخميس، متوقعة وجود فرص أمطار خفيفة المتوسطة في أماكن السواحل الشمالية الغربية وايضا مناطق من جنوب سلاسل وجبال البحر الاحمر.

طقس اليوم الأربعاء

وقدمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة حالة الطقس المتقلبة، مشيرة إلى ضرورة ارتداء الملابس الخريفية، وتكون ثقيلة نوعًا ما عن الملابس الصيفية في فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر.

واستكملت النصائح بالحرص على ارتداء الطلاب أثناء ذهابهم إلى المدارس، الملابس الثقيلة، تجنبًا لنزلات البرد مع الحالة الجوية المرتقبة، وتابعت بالقيادة بهدوء تام أثناء فترات الصباح الباكر بسبب وجود الشبورة المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 26، الصغرى 18.

- السواحل الشمالية العظمى 25، الصغرى 18.

- جنوب سيناء العظمى 29، الصغرى 21.

- شمال الصعيد العظمى 26، الصغرى 14.

- جنوب الصعيد العظمى 31، الصغرى 16.