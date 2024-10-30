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تعليمات مهمة بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. الأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

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تعليمات مهمة بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. الأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

تعليمات مهمة بشأن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. الأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:14 مساءً - استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. أرسلت مديريات التربية والتعليم، خطابًا هامًا بشأن التقدم لأداء امتحانات العام الحالي وتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025، تزامنًا مع اقتراب موعد الامتحانات.

استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وجهت مديريات التربية والتعليم، بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة، عضوية مسئول الإحصاء، ومسئولي شئون الطلاب بالمدسة، للقيام بأعمال المراجعة والتصحيح لأسماء الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادي.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

مراجعة وتصحيح أسماء طلاب الشهادة الإعدادية

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه يتم مراجعة وتصحيح أسماء طلاب الصف الثالث الإعدادي، طبقًا لشهادة ميلاد الطلاب الموجودة على موقع بيانات التلميذ الخاصة بالمدرسة باسم الطالب، بالإضافة إلى البيانات الموجودة في كشف 12 د مسئولية المدرسة.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأشارت المديريات، إلى أن الطالب يقوم بكتاب استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مراعاة كتابة عنوانه بالتفصيل ورقم الهاتف الخاص به وولي أمره.

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وتابعت المديريات، أنه يتم طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من موقع الوزارة، ويقوم ولي الأمر بالتوقيع عليها وتسليمها إلى إدارة المدرسة، وتختص إدارة المدرسة بتجميع الاستمارات وختم بختم المدرسة وتعتمد من الجنة المشكلة.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

مراجعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وتقوم اللجنة بمراجعة استمارة الشهادة الإعدادية 2025 والصور الشخصية للطالب الموجودة بها، ومطابقتها بصورة الطالب الموجودة على شهادة الميلاد، للتحقق من صحة الصورة.

أوراق استمارة الشهادة الإعدادية 2025

- 2 صورة الشهادة الميلاد معتمدة ومختومة.

- 4 صور شخصية معتمدة ومختومة من ظهر الصورة.

- تلصق كل 2 صورة الطالب على كل شهادة ميلاد.

- طباعة كشف 12 د أربعة نسخ من الكشف بعد اعتماده من اللجنة المشكلة.

- إيصالات سداد رسوم دخول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، ونسخة وتعتمد من اللجنة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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