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تعيين محمد عبد الرحيم محمد البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أخبار كلمتك

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تعيين محمد عبد الرحيم محمد البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أخبار كلمتك

تعيين محمد عبد الرحيم محمد البيومي أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 01:09 مساءً - أصدر الدكتور أسامة الأزهري  وزير الأوقاف قرارًا بندب الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي العميد السابق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر للعمل أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

من هو الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الجديد 

والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي شغل منصب عميد كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق السابق، وعضو هيئة تدريس بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وأستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر.

حصل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم محمد محمد البيومي على درجة الدكتوراه عن موضوع: العقل في القرآن الكريم وأثره في الفكر الإسلامي، وموضوع رسالته في الماجستير: المذهب العقلي عند ديكارت وأثر الفكر الإسلامي فيه.

وهو عضو محكم بهيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر الشريف، ومحاضر بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وخبير تدريبي بجامعة الدول العربية، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، وعمل بجامعة الإمارات بكلية القانون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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