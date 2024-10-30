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رؤساء 3 مصانع حربية يجتمعون مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم والرد على الاستفسارات - أخبار كلمتك

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رؤساء 3 مصانع حربية يجتمعون مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم والرد على الاستفسارات - أخبار كلمتك

رؤساء 3 مصانع حربية يجتمعون مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم والرد على الاستفسارات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - اجتمع 3 رؤساء لمصانع حربية مع العاملين للاستماع لمقترحاتهم والرد على استفساراتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى.

كان وزير الإنتاج الحربي، وجه رؤساء الشركات والمصانع الحربية بعقد لقاءات دورية مع العاملين، لتعزيز العمل الجماعي وتحسين الإنتاجية.

في مصنع 9 الحربي، شارك المهندس محمد على محمد خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات، العاملين في استعراض موقف المشروعات الجارية وحثهم على بذل المزيد من الجهد والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة، وجرى تكريم عدد من العاملين المتميزين في نهاية اللقاء كتشجيع لهم وزملائهم.

في مصنع 100 الحربي، قام المهندس جهاد سعيد الصفتي، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية، باستعراض آخر مستجدات المشروعات والتأكيد على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية، والتعرف على مقترحات العاملين والرد على استفساراتهم وتكريم العاملين المحالين إلى المعاش.

أما في مصنع 200 الحربي، اجتمع المهندس وفيق مجدي شفيق، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، مع العاملين بقطاع الصيانة لعرض مستجدات الأعمال والتأكيد على أهمية تنفيذ أعمال الصيانة العامة وصيانة ماكينات الإنتاج بشكل دوري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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