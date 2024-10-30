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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - بدأ اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داخل مقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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