بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - بدأ اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داخل مقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات المهمة.

ومن المقرر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع.