رؤساء 3 مصانع حربية يجتمعون بالعاملين للاستماع لمقترحاتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:50 مساءً - اجتمع المهندس محمد على محمد خليفة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بالعاملين بالشركة، حيث قام بإستعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد ووجوب الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، وتم تكريم عدد من العاملين المتميزين على مستوى الشركة بنهاية اللقاء وذلك تشجيعًا لهم ولزملائهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على قيام اؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين.

شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

وفي سياق متصل قام المهندس جهاد سعيد الصفتي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بإستعراض آخر مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الحالي بواسطة الشركة، مشددًا على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء كل المشروعات، وتم التعرف على مقترحات العاملين بشأن العملية الإنتاجية وكذا استفساراتهم ومطالبهم وتم الرد على هذه الاستفسارات والتوجيه بدراسة مطالب ومقترحات العاملين بواسطة المختصين.

وتم تكريم العاملين المحالين إلى المعاش وتقدم السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بخالص التعازي لأسر العاملين المتوفين أثناء مدة خدمتهم وحرص على تكريمهم في نهاية اللقاء.

مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات

وفي ذات السياق اجتمع المهندس وفيق مجدي شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) مع العاملين بقطاع الصيانة بحضور عدد من العاملين بمختلف القطاعات بالمصنع لعرض مستجدات الأعمال بمختلف المشروعات التي ينفذها المصنع في الوقت الجاري، واستمع رئيس مجلس إدارة المصنع إلى مقترحات ومطالب العاملين.

وأكد خلال اللقاء أهمية تنفيذ أعمال الصيانة العامة وصيانة ماكينات الإنتاج بشكل دوري، موجها بعرض مخطط أسبوعى بما يتم من أعمال للصيانة، كما قام سيادته بالتفتيش على جميع سيارات المصنع للوقوف على الحالة الفنية للسيارات والأعمال الفنية المطلوبة لرفع كفائتها وأعمال التجديد المطلوبة لبعض السيارات.

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