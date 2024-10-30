رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، صباح اليوم، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي، في نسخته الثانية عشرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية، والسفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي.

وأكد رئيس الوزراء أن ذلك الاجتماع يستهدف متابعة اللمسات الأخيرة لافتتاح النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المُقرر انعقاده في بداية الشهر المُقبل، فضلًا عن متابعة الترتيبات اللوجستية، وبرنامج عمل أيام المؤتمر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، شهد تأكيد الاستعداد على مختلف المستويات والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المعنية لاستضافة المنتدى والخروج به على النحو الأمثل أمام العالم.

وتم استعراض الموقف الحالي للحاضرين والمدعوين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك أكثر من 24 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى.

وأفاد الحمصاني بأن هناك عددًا كبيرًا من المدعوين لحضور المنتدى، حيث يوجد 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم الإعلان عن وجود نحو 115 عارضًا في المعرض الحضري الذي يُقام خلال المنتدى، كما أن هناك 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.

وخلال الاجتماع أيضًا، تم استعراض محاور أجندة المؤتمر، حيث يشهد اليوم الأول افتتاح المنتدى، وافتتاح المعرض الحضري، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات والملتقيات الجماعية، والجلسات.

ويشمل اليوم الثاني انعقاد جلسة وزراء الإسكان الأفارقة، وبعض الموائد المستديرة، وجلسات حوارية خاصة بعدد من الملفات، كما تستكمل فعاليات الأيام الثالث والرابع الجلسات الحوارية والموائد المستديرة في الملفات الأخرى التي تشملها أجندة المنتدى، في حين يشهد اليوم الخامس والأخير مراسم حفل ختام المنتدى الحضري العالمي.

هذا، وتطرّق الاجتماع إلى الاستعدادات والترتيبات اللوجستية، حيث تم استعراض خريطة الانتقالات والترتيبات النهائية التي تمت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني: تم التأكيد على أن هناك ترتيبًا مع وزارة الصحة لتوفير 3 سيارات عيادات متنقلة، و5 سيارات إسعاف، و3 عيادات داخل الصالات.

وتابع: على مستوى التغطية الإعلامية، فقد تم تنسيق الترتيبات اللازمة لكافة المؤسسات الإعلامية القادمة لتغطية المنتدى مع الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكد أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم رفع درجة الاستعدادات بكافة الفنادق بالقاهرة، وتنسيق الطيران مع الجهات المختصة، ابتداء من 1 نوفمبر 2024 حتى 9 نوفمبر 2024.