الطقس الآن.. الأرصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - الطقس الآن.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تضرب البلاد من شمالها حتى شمال الصعيد، مشيرة إلى وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد البرود ليلا في جميع الأنحاء، خاصة بجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

توقعت هيئة الأرصاد تساقط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وعن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

انخفاض درجات الحرارة

أعلنت الأرصاد عن الاستمرار التدريجي في انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، خاصة في ساعات المساء والفترات المتاخرة من الليل، إذ يسود طقس بارد بدءا من شمال البلاد وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد

سحب غير ممطرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ هناك مناطق متفرقة من شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا، تشهد تكاثرا للسحب غير الممطرة في حالة الطقس اليوم.

نشاط الرياح

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والقاهرة الكبير ومحافظات مدن القناة وشمال الدلتا، بسرعات تتراوح بين 26 إلى 28 كيلومترًا في الساعة، في حين تصل سرعات الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى 35 كيلومترًا في الساعة.

طقس غدا الخميس

وأشارت الأرصاد إلى أن يوم غد الخميس آخر أيام حالة استقرار الطقس حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بداية من يوم الجمعة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار قد تصل إلى رعدية على فترات متقطعة.