وزير التعليم: نعمل على تطوير مناهج التربية الدينية بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:39 مساءً - تطوير مناهج التربية الدينية.. أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير مناهج التربية الدينية، بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية.

تطوير مناهج التربية الدينية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم تطوير مناهج التربية الدينية، ليتضمن القيم والمبادئ الدينية المشتركة في مختلف المراحل الدراسية، بهدف تدريس الدين بمفهوم أخلاقي لترسيخ تلك القيم في المجتمع.

تطوير مناهج الثانوية العامة

وفي إطار تطوير المناهج والمنظومة التعليمية، أوضح وزير التعليم، أنه تم إعادة هيكلة التعليم الثانوي، حيث كان الطالب يدرس في السنوات الماضية 32 قرر دراسي في 3 سنوات أصبح طلاب الصفين الأول والثاني القانوي يدرسون 6 مقررات فقط مضافة للمجموع، ويدرس طلاب الصف الثالث الثانوي 5 مقررات فقط مضافة للمجموع.

نظم الدراسة بالمرحلة الثانوية

وأكد أن الإجراءات التنفيذية تمت من خلال إعداد دراسة مقارنة لنظم الدراسة بالمرحلة الثانوية في مختلف دول العالم، وتلك الدراسة أوضحت أن عدد المواد التي تتم دراستها في المرحلة الثانوية في أهم 20 دولة في التعليم على مستوى العالم تتراوح بين 6 و8 مواد دراسية سنويًا كحد أقصى.

نظام IGCSE للمرحلة الثانوية

وتابع الوزير، أن نظام «IGCSE» يدرس فيه الطالب عددًا يتراوح ما بين 8 إلى 10 مواد دراسية خلال 3 سنوات، وأن نظام «IB» «International Baccalaureate» يدرس فيه الطالب 6 مواد خلال سنتين دراسيتين.

ندوة الهيئة الوطنية للصحافة

وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والتنسيق حول عدد من الملفات ذات الأولوية، ومناقشة آخر مستجدات تطوير المنظومة التعليمية المستمر، واستعراض جهود الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية وآليات مواجهة التحديات، في ضوء خطة الدولة للارتقاء بجودة التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل.