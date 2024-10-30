رابط الاستعلام عن وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - وظائف معلم مساعد.. يترقب العديد من المعلمين والمعلمات، موعد فتح باب التقديم على الوظائف التي تُتيحها وزارة التربية والتعليم، ويبحث العديد عن رابط الاستعلام عن وظائف معلم مساعد.

وظائف معلم مساعد

أوضح مجلس الوزراء، أنه سيتم فتح باب التقديم لشغل وظائف معلم مساعد في شهر يناير المقبل، وذلك بالتنظيم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تفاصيل وظائف معلم مساعد

ومن جانبه، أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص مسابقة وظائف معلم مساعد خلال الفترة المقبلة، ليتسطيع من ينطبق عليهم الشروط والتخصصات التقديم بالمسابقة.

رابط الاستعلام عن وظائف معلم مساعد

ويُتيح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن وظائف معلم مساعد التي يتم الإعلان عنها، ويمكن للراغبين في التقديم لشغل وظائف معلم مساعد المتاحة، من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

خطوات التقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد

- زيارة بوابة الوظائف الحكومية.

- اختيار الوظائف.

- الدخول على وظائف التربية والتعليم والتعليم الفني 2024.

- اختيار المحافظة التابع لها.

- تظهر لك كافة الشروط والمؤهلات المطلوبة.

- الضغط على تقديم طلب.

- الضغط على التأكيد في التسجيل في هذا الإعلان.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال المحافظة.

- كتابة طريقة شغل الوظيفة.

- إدخال المجموعة الوظيفية.

- كتابة المجموعة النوعية.

- إدخال مستوى المؤهل.

- ملئ البيانات المطلوبة.

- الضغط على حفظ البيانات.

- الضغط على التقديم.

الكليات المطلوبة في وظائف معلم مساعد

- خريجي كلية الآداب «دبلوم تربوي».

- خريجي كلية العلوم «دبلوم تربوي».

- خريجي كلية دار العلوم «دبلوم تربوي».

- خريجي كلية الحاسبات والمعلومات والهندسة «دبلوم تربوي».

- خريجي كليات التربية بأنواعها.

- خريجي كلية علوم ذوي الإعاقة.

- خريجي كلية التربية النوعية «تخصصات محددة».

شروط التقديم في مسابقة وظائف معلم مساعد

- يجب أن يكون مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ تربوي.

- أو يكون المتقدم حاصل على دبلوم تربوي لخريجي الكليات الآخرى غير كلية التربية.

- ألا يقل التقدير العام عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد فُصل من الخدمة بحكم تأديبي نهائي.

- إلا إذا مضى على قرار الفصل 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموجود في بطاقة الرقم القومي.