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القومي للبحوث ينظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية - أخبار كلمتك

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القومي للبحوث ينظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية - أخبار كلمتك

القومي للبحوث ينظم المؤتمر الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:42 صباحاً -  يعقد معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع المعهد الإيطالي لكيمياء الجُزيئات الحيوية “المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الحيوية والتنوع البيولوجي للمصادر الطبيعية" الذي يُقام في دورته الأُولى يومي 5 - 6 نوفمبر 2024، وذلك تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور عماد  حسن- وكيل معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية وبرئاسة الدكتورة فاتن عبد الهادي  والدكتور كامل شاكر نائب رئيس المؤتمر.
 

 

 يهدف المؤتمر إلى متابعة آخر التطورات في التطبيقات المختلفة للمصادر الطبيعية المتوفرة في أنحاء البلاد من نباتات وأعشاب، وكائنات بحرية أو ميكروبية وقابلية تحويلها لمنتجات تخدم الأفراد في محاولة لتقليل الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات المجتمع في المجال الطبي والاقتصادي بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة.
 

كما يعمد المؤتمر إلى تسليط الضوء على المواضيع الآتية:
1- عزل الكائنات الحية الدقيقة عن المصادر البحرية أو النباتية
2- تحسين التكنولوجيا الحيوية للمُركبات الثانوية للكائنات الحية الدقيقة
3- فصل وتعريف المُركبات الكيميائية المختلفة 
4- التنميط الأيضي والتوصيف الكيميائي للموارد الطبيعية عبر تقنيات قياس الطيف المتنوعة والشبكات الجزيئية وتحليل البيانات الكيميائية
5- تصنيع مركبات ذات فاعلية بيولوجية
6- تقييم الفاعلية البيولوجية للمنتجات والمركبات الطبيعية والصناعي
 

جدير بالذكر أنه يشارك في أعمال المؤتمر كوكبة من العلماء في مختلف المجالات من مختلف دول العالم مثل: اليابان وماليزيا وإيطاليا في مجال الابتكار والتطوير للمصادر الطبيعية.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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