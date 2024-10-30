يبدأ تطبيقه غدا.. مواعيد المدارس في التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - مواعيد المدارس في التوقيت الشتوي 2024.. تزامنًا مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي والعمل به في البلاد، يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد المدارس في التوقيت الشتوي 2024.

مواعيد المدارس في التوقيت الشتوي 2024

وبعد تطبيق التوقيت الشتوي، يتم تأخير مواعيد المدارس، لتوفير وقت إضافي خلال الفترة الصباحية، وللتكيف مع ساعات النهار القصيرة في الشتاء، وتنفيذاً لقانون الحكومة الصادر، والذي يستهدف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

مواعيد تطبيق التوقيت الشتوي 2024

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 وبدء العمل به في مصر رسميًا، غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر، ويستمر العمل بالتوقيت الشتوي في مصر 2024 لمدة 6 أشهر، لينتهي في إبريل المقبل.

بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2024

ويتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024 في مصر، غدًا في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل «بداية يوم الجمعة»، حيث يتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتصبح الساعة الحادية عشر مساء يوم الخميس.

مميزات العمل بالتوقيت الشتوي

- توفير الطاقة الكهربائية.

- تنشيط خلايا المخ بعد الاستيقاظ من النوم.

- زيادة الطاقة الإيجابية عند الأطفال خلال الدراسة.

- الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار.

مواعيد فتح وغلق المحلات في التوقيت الشتوي

- تبدأ المحلات في تمام الساعة 7 صباحا.

- تغلق المحلات في تمام الساعة 10 مساء.

- وفي أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة تغلق المحلات الساعة 11 مساءً.

- تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات في تمام الساعة 5 صباحًا.

- تغلق المطاعم والكافيهات والبازارات في الساعة 12 منتصف الليل.

- مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية في تمام الساعة 8 صباحًا.

- تغلق محال الورش والأعمال الحرفية الساعة 6 مساء، ويستثنى من ذلك: «الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود» من أجل خدمة المواطنين.

- الأماكن المعفاة من مواعيد الغلق: «المخابز - الصيدليات - محال البقالة - محلات الخضار والفاكهة»، لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

خطوات ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2024

أولًا: الذهاب إلى قائمة إعدادات.

ثانيًا: فتح تطبيق الساعة والوقت.

ثالثًا: الضغط على «change time and date».

رابعًا: ضبط الساعة على 11 مساءً.

خامسًا: ضبط اليوم ليكون الخميس 31 أكتوبر بدلًا من الجمعة 1 نوفمبر.