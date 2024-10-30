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وزير الإسكان: تشغيل 5 موزعات كهربائية جديدة لخدمة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: تشغيل 5 موزعات كهربائية جديدة لخدمة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: تشغيل 5 موزعات كهربائية جديدة لخدمة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي لعدد 5 موزعات كهرباء جديدة بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان تخدم مساحة 710 أفدنة بالمدينة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الكهربائية وتوفير احتياجات المصانع في المنطقة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان منذ قليل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، إذ تغطي هذه الموزعات الجديدة نحو 40% من احتياجات الكهرباء في مساحة تبلغ 710 أفدنة، وتخدم نحو 140 مصنعا، ما يسهم في دعم الاستمرارية الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بالمصانع.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية بالمدينة للتعرف على احتياجات المنطقة، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بالمناطق الصناعية وتعزيز مقومات نموها ودعم قدرتها على جذب الاستثمارات، وتفقد مدخل المدينة وطريق حديقة الكفراوي والمجاورات السكنية 18 و19، لمتابعة سير العمل في مشروعات البنية التحتية.

وشملت الجولة متابعة أعمال توسعة الطرق وتطوير الأرصفة بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحسين الوصول إلى المناطق الحيوية، والاطلاع على أعمال الزراعة والتشجير، حيث يجري تنفيذ مشروعات للتجميل وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق السكنية، ما يسهم في خلق بيئة صحية للسكان.

وفي قطاع النظافة، وجه رئيس الجهاز بتكثيف الجهود لرفع مستوى النظافة العامة في مختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على الاستدامة في صيانة الخدمات، لضمان استمراريتها، وتلبية احتياجات الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وذلك بهدف توفير بنية تحتية قوية ومتكاملة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مؤكداً أن تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في المدينة يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة ومستدامة للسكان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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