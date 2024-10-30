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بداية من الجمعة، السكك الحديدية تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل - أخبار كلمتك

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بداية من الجمعة، السكك الحديدية تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل - أخبار كلمتك

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تعلن قيام وانتهاء عدة قطارات من محطة بشتيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:26 صباحاً -  أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان صادر عنها اليوم، أنه بدءا من يوم الجمعة الموافق 1/ 11 / 2024  تقرر وقوف كافة  القطارات المكيفة (التالجو –   VIP    -  الأسبانى المطور  - الأسبانى – الفرنساوى – الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة / أسوان والعكس لصعود ونزول الركاب مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة  طبقًا لجداولها المقررة. 

كما أشار البيان إلى أنه اعتبارًا من 1/ 11 / 2024 تقرر بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهه إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر بدلًا من محطة القاهرة.

 

 وأكدت الهيئة على وقوف القطارات القادمة من الاسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطتي القاهرة وكذلك محطة  قطارات صعيد مصر.  

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خط الصعيد الأعلى فى تأخيرات القطارات اليوم

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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