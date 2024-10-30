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أمين «البحوث الإسلامية» يناقش الخطة العلمية للمرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

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أمين «البحوث الإسلامية» يناقش الخطة العلمية للمرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

أمين «البحوث الإسلامية» يناقش الخطة العلمية للمرحلة المقبلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 11:10 صباحاً - عقد د. محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية اجتماعًا مع عدد من باحثي المجمع، لمناقشة وضع الخطة العلمية والبحثية للمرحلة المقبلة؛ في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بدعم الجوانب العلمية والتثقيفية والمعرفية التي تلبّي احتياجات الواقع اليومي المتغير للجمهور؛ وذلك بحضور د. حسن الصغير مساعد الأمين العام لشؤون البحوث العلمية.

 

أمين «البحوث الإسلامية» يناقش مع باحثي المجمع الخطة العلمية والبحثية للمرحلة المقبلة

وقال الأمين العام خلال اللقاء: إن المجمع حريص على الاستفادة من القدرات العلمية والبحثية للباحثين خاصة في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة والتغيرات المعاصرة لأجل طرح هذه القضايا للجمهور العام، وتحقيق الاحتياجات المعرفية للناس بعيدًا عن الغلو والتطرف، وتصحيح الموروثات الثقافية والاجتماعية الخاطئة من خلال الاعتماد على أدوات بحثية متطورة للخروج بمنتج علمي يحقّق إفادة للجميع ويدعم جانب المعرفة والوعي لدى الناس.


فيما أكد د. حسن الصغير، أن المجمع حريص على الاستفادة من الجهود المبذولة في معالجة القضايا المعاصرة وكيفية التعامل معها، من خلال مناهج البحث في العلوم المختلفة والجمع بين الأصالة والمعاصرة بغية إثراء المكتبة العلمية للمجمع بالمزيد من الإصدارات الجديدة التي تحقق رسالة الأزهر ورؤيته العلمية وتنعكس على الوعي العام المجتمعي.


وشهد اللقاء مناقشات متبادلة؛ حيث تم عرض مجموعة من الأفكار التي طُرحت من جانب الباحثين، إضافة إلى مناقشة آلية العمل خلال المرحلة المقبلة في ظل حاجة المجتمع المحلي والعالمي للإنتاج الفكري والعلمي للأزهر الشريف المعروف بمنهجه الوسطي فضلًا عن الثقة التي يحظى بها هذا الإنتاج لدى الكثيرين.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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