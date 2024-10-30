«عبد اللطيف» يبحث مع سفيرة الإمارات تعزيز التعاون في مجال التعليم قبل الجامعي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، اليوم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم قبل الجامعي.

وزير التعليم وسفيرة الإمارات يبحثون سبل التعاون في مجال التعليم

ورحب وزير التربية والتعليم، في مستهل الاجتماع بالسفيرة مريم الكعبي، مؤكدًا على عمق وقوة وترابط العلاقات بين مصر ودولة الإمارات العربية الشقيقة، بما يعكس أهمية تعزيز التعاون في مجال التعليم، وخلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين في هذا المجال.

نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تضع ملف التعليم كأولوية قصوى إيماناً منها بأن بناء الإنسان المصري هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، مستعرضًا نجاح نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي شهدت زيادة في الإقبال على الالتحاق بها، نظرًا لتوفيرها فرص عمل للخريجين داخل مصر وخارجها، بمشاركة القطاع الخاص، لإعداد طالب مؤهل ومدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل سواء محلياً أو عالمياً، حيث يبلغ عددها حاليا 81 مدرسة.

تعزيز فرص مجالات التعاون الكبيرة بين دولة الإمارات مع مصر

وأعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها باللقاء، وتعزيز فرص مجالات التعاون الكبيرة بين دولة الإمارات مع جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات بما في ذلك ملف التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات والروابط الوثيقة والتاريخية بين الدولتين.

التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وشهد اللقاء دراسة سبل التعاون بين الدولتين للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إطار توجه الدولة المصرية لزيادة عدد هذه المدارس، وطبقًا للاحتياجات التخصصية المطلوبة.

تطوير المنظومة التعليمية

وتم مناقشة سبل تعزيز فرص مشاركة الجانب الإماراتي في المشروعات التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية ومن بينها إنشاء مدارس جديدة في مصر بالتعاون مع الجانب الإماراتي، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات فيما يتعلق بنظام الاعتماد والجودة الخاص بالمدارس.

اجتماع وزير التعليم وسفيرة الإمارات

وحضر الاجتماع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، وإيمان الحوسني الملحق الفني بملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا بسفارة الإمارات بالقاهرة.