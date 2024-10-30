بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

مواعيد عمل المحلات والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد عمل المحلات والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

مواعيد عمل المحلات والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - التوقيت الشتوي.. تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وبدء التوقيت الشتوي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر، وينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2024 غدا الخميس 31 أكتوبر 2024، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منذ هذا التوقيت، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الساعة الثانية عشر مساء.

مواعيد غلق المحلات في مصر بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي

ستفتح المحلات التجارية والكافيهات أبوابها من الساعة 7 صباحاً خلال التوقيت الشتوي على أن تغلق في تمام الساعة 10 مساء.

يتم تمديد ساعات العمل في المحلات حتى الساعة 11 مساء في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

أما المطاعم والكافيهات فسوف تستمر في تقديم خدماتها حتى الساعة 12 منتصف الليل مع إمكانية توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أما بالنسبة للورش فإنه من المقرر أن يتم تطبيق مواعيد محددة تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

هناك بعض الأنشطة التجارية التي تم استثناؤها من مواعيد الغلق، وتشمل هذه الأنشطة المخابز والصيدليات ومحلات البقالة.

وبشأن طريقة تغيير الساعة في الهاتف المحمول بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

فتكون الخطوات كما يلي

قم فتح قائمة الإعدادات في الهاتف.

ثم الانتقال إلى قسم التاريخ والوقت.

وقم بضبط الساعة لتأخيرها 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، ليتم تحويلها إلى الساعة 11:00 مساء.

غيّر الساعة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2024

فاضل كام يوم؟.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 رسميا في مصر

بيان عاجل من «مصر للطيران» بشأن رحلات التوقيت الشتوي

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق