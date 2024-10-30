مواعيد عمل المحلات والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:55 صباحاً - التوقيت الشتوي.. تفصلنا ساعات قليلة على انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2024، وبدء التوقيت الشتوي، والذي يتزامن معه تغيير الساعة في مصر، وينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2024 غدا الخميس 31 أكتوبر 2024، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي منذ هذا التوقيت، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند الساعة الثانية عشر مساء.

مواعيد غلق المحلات في مصر بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي

ستفتح المحلات التجارية والكافيهات أبوابها من الساعة 7 صباحاً خلال التوقيت الشتوي على أن تغلق في تمام الساعة 10 مساء.

يتم تمديد ساعات العمل في المحلات حتى الساعة 11 مساء في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية.

أما المطاعم والكافيهات فسوف تستمر في تقديم خدماتها حتى الساعة 12 منتصف الليل مع إمكانية توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

أما بالنسبة للورش فإنه من المقرر أن يتم تطبيق مواعيد محددة تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

هناك بعض الأنشطة التجارية التي تم استثناؤها من مواعيد الغلق، وتشمل هذه الأنشطة المخابز والصيدليات ومحلات البقالة.

وبشأن طريقة تغيير الساعة في الهاتف المحمول بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي

فتكون الخطوات كما يلي

قم فتح قائمة الإعدادات في الهاتف.

ثم الانتقال إلى قسم التاريخ والوقت.

وقم بضبط الساعة لتأخيرها 60 دقيقة عند حلول الساعة 12:00 من منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، ليتم تحويلها إلى الساعة 11:00 مساء.