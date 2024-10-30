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وزير الأوقاف يبحث مع محافظ الوادي الجديد التعاون المشترك في الدعوة - أخبار كلمتك

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وزير الأوقاف يبحث مع محافظ الوادي الجديد التعاون المشترك في الدعوة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يبحث مع محافظ الوادي الجديد التعاون المشترك في الدعوة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:54 صباحاً - استقبل الدكتور  أسامة الأزهري وزير الأوقاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التعاون المشترك بين الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة وعمارة المساجد بمحافظة الوادي الجديد.

 

وزير الأوقاف يستقبل محافظ الوادي الجديد

وأطلع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على جهود الوزارة في الدعوة وعمارة المساجد على مستوى الجمهورية بصفة عامة، وجهود الوزارة في محافظة الوادي الجديد بصفة خاصة.

من جانبه وجه محافظ الوادي الجديد الشكر لوزير الأوقاف على ما تنظمه وزارة الأوقاف من قوافل دعوية ودروس توعية بالمحافظة، إضافة إلى ما تنظمه من دورات تثقيفية لأئمة المحافظة.

كما ناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وشئون القرآن الكريم، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد بالمحافظة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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