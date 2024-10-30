مصر للطيران تعلن تلقيها التقرير الفني لحادث تحطم طائرة باريس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:34 صباحاً - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، استلام التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصرية بشأن الرحلة رقم MS804 والتي تحطمت أثناء عودتها من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وكان علي متنها 66 راكب.

حادث تحطم طائرة شارل ديجول

وأعلنت شركة مصر للطيران في ال19 مايو لعام 2016 عن اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

مراحل العثور على حطام الطائرة بالقرب جزيرة كارباثوس اليونانية

كما أعلنت الشركة عن العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وأوضحت الشركة في بيان لها صباح اليوم أنه تمت مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث الأليم.

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