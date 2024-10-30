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موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:22 صباحاً - موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024.. أوشك الأسبوع الدراسي على الانتهاء، ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل.

موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024

أعلنت مديريات التربية والتعليم، انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، غدًا الخميس الموافق 31 أكتوبر الجاري.

موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024

عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وأوضحت مديريات التعليم في كافة المحافظات، أنه يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

بدء عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024

وقد بدأت المدارس في عقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 لطلاب صفوف النقل، بداية الأسبوع الحالي من يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري، طبقًا لجداول امتحانات شهر أكتوبر 2024 المعلنة في المحافظات.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر 2024

- تعقد امتحانات أكتوبر في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2024.

- تضع المديرية التعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يراعى مواعيد الإجازات الرسمية عند وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر 2024.

موعد انتهاء امتحانات شهر أكتوبر 2024

- يتولى موجه أول كل مادة إعداد امتحانات شهر أكتوبر 2024.

- يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر للطلاب في الفترة الثانية من اليوم الدراسي.

- تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وبعضوية مديري الإدارات والتواجيه العامة ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على الامتحانات الشهرية.

- يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الفصل.

- تُعقد امتحانات شهر أكتوبر 2024 ورقيًا للصف الأول الثانوي العام لمدارس «الرسمي - الرسمي لغات - الخاص - الخدمات».

- تعقد امتحانات شهر أكتوبر إلكترونيًا، لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، أو الطلاب الذين لم يستلموا التابلت المدرسي.

- في حالة حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا.

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بالمحافظات.. انطلاق امتحانات شهر أكتوبر 2024 لصفوف النقل

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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