مديرة تعليم 6 أكتوبر تتفقد مدرسة المستقبل وتشرح للطلاب درسا للغة العربية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - قامت فاتن مدكور، مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية، بجولة تفقدية لمدرسة المستقبل، رافقها في هذه الزيارة عباس الجنزوري، موجه أول الرياضيات، وجيهان محمود، مديرة قسم الاتصال السياسي.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على مدى تنفيذ الخطط التعليمية الموضوعة، ودعم الجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية، خاصة في مرحلة التعليم الأساسي التي تعد اللبنة الأساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته.

وشددت فاتن مدكور على أهمية هذه المرحلة في إعداد الطلاب لمراحل دراسية أعلى، مؤكدة أن بناء أساس قوي في هذه المرحلة يساهم في تفوق الطلاب وتحقيق أهدافهم المستقبلية.

وخلال الزيارة، شاركت فاتن مدكور في شرح درسٍ للغة العربية، حيث حرصت على غرس قيم نبذ العنف والتسامح والاحترام في نفوس الطلاب، مؤكدة على أهمية دور المدرسة والأسرة في تعزيز هذه القيم.

ودعت فاتن مدكور إلى تضافر الجهود بين جميع العاملين في العملية التعليمية وأولياء الأمور لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف.

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