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تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط - أخبار كلمتك

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تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط - أخبار كلمتك

تشغيل قطارات جديدة على هذه الخطوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:16 صباحاً - أعلنت هيئة السكك الحديدية تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي، بعربات مكيفة فرنساوي مطور بين القاهرة / سوهاج والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عامر رئيس الهيئة.

 

وقررت الهيئة اعتبارًا من اليوم الأربعاء تشغيل قطار 998 القاهرة / سوهاج بتركيب 9 عربات مكيفة فرنساوى مطور يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:00 ظهرًا ويصل محطة سوهاج الساعة 08:15 مساءً، ويعود بقطار 999 سوهاج  / القاهرة  على أن يقوم من محطة سوهاج الساعة 10:15 مساءً ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 صباح اليوم التالي بنفس التركيب الوارد به قطار 998 لمحطة سوهاج طبقًا للجداول المرفقة  ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 160 طبقًا للجدول المرفق.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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