بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:34 - تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة المخابرات المركزية - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

خبير يكشف سبب إلغاء قضية النجوم ضد بيراميدز بشأن محمود صابر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

جامعة الأزهر تنعى الحاجة سميحة الطيب شقيقة فضيلة الإمام الأكبر - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

حماس تتهم أمريكا بالتواطؤ في حرب إبادة بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل استقبال لطلابها اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل استقبال لطلابها اليوم - أخبار كلمتك

جامعة حلوان الأهلية تنظم حفل استقبال لطلابها اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:11 صباحاً - تنظم جامعة حلوان الأهلية، بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر"، حفل استقبال لطلابها وذلك اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا بحرم الجامعة.

 

جامعة حلوان الأهلية 

ويأتي الحفل تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفي إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل مع طلابها وخلق بيئة جامعية محفزة للإبداع.

 

فقرات موسيقية وفقرات مسرحية

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الفقرات الترفيهية والثقافية، حيث سيشهد الحفل فقرات موسيقية وفقرات مسرحية من إبداع وتقديم الطلاب، بالإضافة إلى معرض بازار يعرض منتجات وإبداعات الطلاب. 

كما سيتم توفير مجموعة متنوعة من عربات الطعام التي تقدم المأكولات والحلويات المختلفة.

وأكدت إدارة الجامعة أهمية الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، حيث تعد هذه الأنشطة ركيزة أساسية في العملية التعليمية، كونها تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية والإبداعية.

 

وقالت: تساعد مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، وتوفر لهم منصة للتعبير عن مواهبهم وقدراتهم في مختلف المجالات.

 

وأكدت إدارة الجامعة حرصها الدائم على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لطلابها في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية والترفيهية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

أخبار ذات صلة

0 تعليق