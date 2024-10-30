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معاش تكافل وكرامة 2024.. رابط الاستعلام وشروط التقديم - أخبار كلمتك

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معاش تكافل وكرامة 2024.. رابط الاستعلام وشروط التقديم - أخبار كلمتك

معاش تكافل وكرامة 2024.. رابط الاستعلام وشروط التقديم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 10:04 صباحاً - معاش تكافل وكرامة.. يبحث الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام الخاص بمعاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024، وشروط الحصول على المعاش والاستفادة منه، طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، للتسهيل عليهم وزيادة الدخل المادي.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

يمكن للمواطنين الاستعلام عن صرف معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط.

اختيار الاستعلام عن النتيجة.

إدخال الرقم القومي.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2024

يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك

عدم ملكية أكثر من 3 رءوس مواش بغرض التجارة فيهم

عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

يستطيع المواطنون الاستعلام عن أسمائهم في برنامج تكافل وكرامة، من خلال الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي واختيار «الاستعلام»، وفي حال وجود شكاوى أو تظلمات، يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن 19680 أو عبر البريد الإلكتروني: .

قيمة معاش تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك سيارة.

ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم حتى 18عاما.

أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بـ القطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو أكثر ملكية عقار أو من أكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.. الخطوات ورابط مباشر

بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر 2024.. «الأماكن وطرق الاستعلام»

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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