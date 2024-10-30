«التعليم» تعلن تدريس مادة جديدة في الثانوية العامة من العام المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:48 صباحاً - مواد الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إضافة مادة جديدة لمواد الثانوية العامة، ويبدأ تدريسها بداية من العام الدراسي الجديد.

إضافة مادة جديدة لمنهج الصف الأول الثانوي

أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على إضافة مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي الجديد.

تدريس مادة البرمجة للصف الأول الثانوي

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن مادة البرمجة للصف الأول الثانوي جزء منها بالتعليم المدمج والجزء الأخر أونلاين، ليتخرج الطالب من المدرسة الحكومية المصرية مؤهلًا للبرمجة، ويتم إعداد منهج البرمجة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

تعديل منهج الصف الأول الثانوي

- تخفيف المواد من 10 مواد إلى 6 مواد.

- إلغاء مادة الجفرافيا وجعلها مادة تشعيب للصف الثاني الثانوي.

- تحويل مادة اللغة الأجنبية الثانية من مضافة للمجموع إلى غير مضافة للمجموع.

- مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب.

- دمج مادتي الفيزياء والكيمياء لتصبح مادة واحدة بعنوان «علوم متكاملة».

مواد الصف الأول الثانوي المضافة للمجموع

- مادة اللغة العربية.

- مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- مادة علوم متكاملة.

- مادة التاريخ.

- مادة الفلسفة والمنطق.

- مادة الرياضيات.

مواد الصف الأول الثانوي غير المضافة للمجموع

- اللغة الأجنبية الثانية.

- التربية الدينية.

مجموع درجات مواد الصف الأول الثانوي

- درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة.

- درجات مادة علوم متكاملة 60 درجة.

- درجات مادة التاريخ 60 درجة.

- درجات الفلسفة والمنطق 60 درجة.

- درجات مادة الرياضيات 60 درجة.

- مجموع الصف الأول الثانوي 380 درجة.